WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Die hohen Abschreibungen, welche die Geschäftsentwicklung geprägt hätten, entsprächen den bereits bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Eine Überraschung sei derweil der Ausfall der Dividende. Der Ausblick entspreche lediglich den Konsensschätzungen, obwohl deutliche Einsparungen nun schon für 2026 erwartet würden - dies sei ein wenig enttäuschend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,70 €
|Abst. Kursziel*:
21,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,48%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
