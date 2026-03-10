Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Die hohen Abschreibungen, welche die Geschäftsentwicklung geprägt hätten, entsprächen den bereits bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Eine Überraschung sei derweil der Ausfall der Dividende. Der Ausblick entspreche lediglich den Konsensschätzungen, obwohl deutliche Einsparungen nun schon für 2026 erwartet würden - dies sei ein wenig enttäuschend./rob/gl/ag

