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Marktkap. 4,76 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

13:06 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
93,45 EUR -0,50 EUR -0,53%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 76,00 auf 92,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 angehoben, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese liege nun am oberen Rand der Unternehmens-Zielspanne und 9 Prozent über der Konsensprognose./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
92,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
93,70 €		 Abst. Kursziel*:
-1,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
93,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,91%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:06 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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