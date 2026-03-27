Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,31 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,15 Euro belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, während das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ausblickssenkung wegen der Herausforderungen im Diagnostikgeschäft sowie der anziehenden Inflation komme nach entsprechenden vorherigen Signalen des Unternehmens nicht ganz überraschend. Die im Verhältnis zum Umsatz schwache Auftragslage dürfte am Markt indes mit Vorsicht betrachtet werden./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
52,15 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,93 €
|Abst. Kursziel*:
53,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,56%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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