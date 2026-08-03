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Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

08:11 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 45,70 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen des Diagnostikgeschäfts in China habe der Hersteller von Medizintechnik die Prognosen erneut gesenkt, schrieb Susannah Ludwig am Montag. Das Auftragsbuch zeuge aber von Stärke im Kerngeschäft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,03 €		 Abst. Kursziel*:
14,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
38,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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03.08.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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