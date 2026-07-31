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Symbol BFSAF

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

13:11 Uhr
Befesa Hold
Aktie in diesem Artikel
Befesa
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa mach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz nach wie vor widriger Währungseffekte sei der Umsatz auf Jahressicht um vier Prozent gestiegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marge des Recyclings von Stahlstäuben und Salzschlacken sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozentpunkte gestiegen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

13:11 Befesa Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Befesa Buy UBS AG
29.07.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Befesa Buy UBS AG
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EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
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