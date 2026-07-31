Deutsche Bank AG

Befesa Hold

13:11 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa mach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz nach wie vor widriger Währungseffekte sei der Umsatz auf Jahressicht um vier Prozent gestiegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marge des Recyclings von Stahlstäuben und Salzschlacken sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozentpunkte gestiegen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa