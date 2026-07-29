Befesa Aktie
Marktkap. 1,38 Mrd. EURKGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Industrierecycler habe solide Resultate erzielt, in den USA wüchsen die Volumina nun, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,40 €
|Abst. Kursziel*:
40,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,67%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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