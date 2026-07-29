DAX 25.547 +0,3%ESt50 6.314 +1,0%MSCI World 4.757 +0,3%Top 10 Crypto 8,4520 +2,3%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.482 +1,3%Euro 1,1481 +0,2%Öl 89,78 -1,1%Gold 4.081 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Infineon 623100 adidas A1EWWW SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BMW 519000 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX fester -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Meta, Alphabet, Chipotle, NVIDIA, AMD, Microsoft, Micron, Robinhood, Arm, T3 im Fokus
Top News
Gold und Silber in der Zinsfalle: Fed-Chef Warsh verschärft das Dilemma Gold und Silber in der Zinsfalle: Fed-Chef Warsh verschärft das Dilemma
DAX unentschlossen: Anleger erwartet Zahlenreigen am Aktienmarkt DAX unentschlossen: Anleger erwartet Zahlenreigen am Aktienmarkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Befesa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Befesa Aktien-Sparplan
33,65 EUR -0,85 EUR -2,46 %
STU
33,90 EUR -1,05 EUR -3,00 %
HAML
finanzen.net zero
Befesa jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,38 Mrd. EUR

KGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2H5Z1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1704650164

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

14:01 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
33,65 EUR -0,85 EUR -2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Industrierecycler habe solide Resultate erzielt, in den USA wüchsen die Volumina nun, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,40 €		 Abst. Kursziel*:
40,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,67%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

14:01 Befesa Buy UBS AG
29.07.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Befesa Buy UBS AG
10.07.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

StockXperts Bei Befesa zählt die Bilanz mehr als der Umsatz Bei Befesa zählt die Bilanz mehr als der Umsatz
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagmittag zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 43 Euro
dpa-afx Befesa-Aktie steigt: Industriedienstleister erzielt stärkeres Quartal als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt
EQS Group EQS-News: Befesa erzielt starkes 2. Quartal 2026: Bereinigtes EBITDA steigt um 17% auf 66 Mio. €; Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags in Rot
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: Das macht der SDAX am Donnerstagmittag
dpa-afx Befesa-Aktie im Aufwind: Stifel spricht Kaufempfehlung aus
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q2 2026, adjusted EBITDA up 17% to €66m reaffirming the outlook for the full year
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 16 June 2026
EQS Group EQS-News: Befesa achieves solid Q1 with adjusted EBITDA +4% YoY to €58m and Net Profit +11% and expects full year EBITDA between €250m and €270m
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
RSS Feed
Befesa zu myNews hinzufügen