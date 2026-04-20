Befesa Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Befesa vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Obwohl der Zinkpreis im Vergleich zum Vorjahr höher ausfallen dürfte, könnten geopolitische Turbulenzen und geplante Wartungsarbeiten die Stahlstaubmengen im ersten Quartal gedämpft haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für den Industrierecycling-Spezialisten. Zudem rechnet der Analyst damit, dass sich die Aluminiumsparte nur langsam erholt haben dürfte./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Hold
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,60 €
|Abst. Kursziel*:
4,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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