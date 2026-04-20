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KGV 14,68
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Symbol BFSAF

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

12:06 Uhr
Befesa Hold
Aktie in diesem Artikel
Befesa
34,90 EUR 1,20 EUR 3,56%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Befesa vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Obwohl der Zinkpreis im Vergleich zum Vorjahr höher ausfallen dürfte, könnten geopolitische Turbulenzen und geplante Wartungsarbeiten die Stahlstaubmengen im ersten Quartal gedämpft haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für den Industrierecycling-Spezialisten. Zudem rechnet der Analyst damit, dass sich die Aluminiumsparte nur langsam erholt haben dürfte./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,60 €		 Abst. Kursziel*:
4,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
34,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

12:06 Befesa Hold Deutsche Bank AG
30.03.26 Befesa Overweight Morgan Stanley
19.03.26 Befesa Buy UBS AG
04.03.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Befesa Buy UBS AG
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