Deutsche Bank AG

Befesa Hold

12:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Befesa 34,90 EUR 1,20 EUR 3,56% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Befesa vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Obwohl der Zinkpreis im Vergleich zum Vorjahr höher ausfallen dürfte, könnten geopolitische Turbulenzen und geplante Wartungsarbeiten die Stahlstaubmengen im ersten Quartal gedämpft haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für den Industrierecycling-Spezialisten. Zudem rechnet der Analyst damit, dass sich die Aluminiumsparte nur langsam erholt haben dürfte./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa