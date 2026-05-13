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Marktkap. 4,04 Mrd. EUR

KGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

09:51 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
63,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,80%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

09:51 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:21 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:11 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
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