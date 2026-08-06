SFC Energy Aktie
Marktkap. 361,88 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
AI Analyse
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
41,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,22%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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