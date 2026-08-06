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Symbol SSMFF

AI Analyse

Warburg Research

SFC Energy Buy

09:21 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
22,10 EUR 0,90 EUR 4,25%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,50 €		 Abst. Kursziel*:
41,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,22%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

09:21 SFC Energy Buy Warburg Research
06.07.26 SFC Energy Buy Warburg Research
29.05.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
14.05.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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