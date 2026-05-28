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WKN 756857

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ISIN DE0007568578

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Symbol SSMFF

Deutsche Bank AG

SFC Energy Buy

11:11 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
23,80 EUR 0,30 EUR 1,28%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21,50 auf 26,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn hob in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum ersten Quartal seine Schätzungen für den Brennstoffzellen-Spezialisten. Er berücksichtigte dabei auch einen Auftrag aus der Ukraine und die höheren Jahresziele./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,94 €		 Abst. Kursziel*:
53,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

11:11 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
14.05.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
13.05.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
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