CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,51 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Ticketvermarkters habe die Erwartungen dank der positiven Überraschung im Geschäft mit Live Events übertroffen, schrieb Bernd Klanten am Freitag nach dem Zwischenbericht. Die Bewertung der Aktien sei zudem nur halb so hoch wie in der Vergangenheit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 01:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,85 €
|Abst. Kursziel*:
61,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
61,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,61%
|
Analyst Name:
Bernd Klanten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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