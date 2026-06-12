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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

08:01 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
53,90 EUR 0,85 EUR 1,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen seien weltweit unverändert angesagt, schrieb Annick Maas am Montag. Besonders bei den Beziehern niedrigerer Einkommen rangierten sie auf der Beliebtheitsskala weit oben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,15 €		 Abst. Kursziel*:
76,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,40%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
09.06.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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