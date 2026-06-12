CTS Eventim Aktie
Marktkap. 4,84 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen seien weltweit unverändert angesagt, schrieb Annick Maas am Montag. Besonders bei den Beziehern niedrigerer Einkommen rangierten sie auf der Beliebtheitsskala weit oben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,15 €
|Abst. Kursziel*:
76,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
53,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,40%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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