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Bernstein Research

BMW Outperform

12:01 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der Autohersteller seinen Ausblick bereits gesenkt hatte, seien die Erwartungen an die Zahlen zum zweiten Quartal nicht allzu hoch gewesen, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun komme es darauf an, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
59,58 €		 Abst. Kursziel*:
37,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
59,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,77%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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