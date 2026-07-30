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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.479,40 EUR +48,60 EUR +3,40 %
STU
1.478,00 EUR +45,60 EUR +3,18 %
HAML
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ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 525,02 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

08:01 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.479,40 EUR 48,60 EUR 3,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai ernannte den Halbleiterausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur "besten Anlageidee für das dritte Quartal" wegen einer herausragenden Wachstumsperspektive. Preiserhöhungen und die Margenausweitung würden bei dem Unternehmen unterschätzt. Nach der Kurskorrektur biete sein Kursziel von etwa 80 Prozent Steigerungspotenzial. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei sehr attraktiv./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.500,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.445,40 €		 Abst. Kursziel*:
72,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.479,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,99%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.083,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:01 ASML NV Outperform Bernstein Research
22.07.26 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 ASML NV Buy UBS AG
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