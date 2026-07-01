ASML NV Aktie
Marktkap. 599,63 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 19 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anders als manche Investoren, die zunehmend Kurstreiber vermissten, sehe er dank der angehobenen Unternehmensziele noch Luft nach oben - zumal die Aktie im historischen Vergleich günstig sei./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.556,00 €
|Abst. Kursziel*:
44,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.560,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,16%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.073,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|13:46
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|ASML NV Outperform
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|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
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