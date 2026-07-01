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ASML NV Aktie

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1.560,80 EUR -15,80 EUR -1,00 %
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1.560,20 EUR +11,60 EUR +0,75 %
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Marktkap. 599,63 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

13:46 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.560,80 EUR -15,80 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 19 Prozent erhöht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anders als manche Investoren, die zunehmend Kurstreiber vermissten, sehe er dank der angehobenen Unternehmensziele noch Luft nach oben - zumal die Aktie im historischen Vergleich günstig sei./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.556,00 €		 Abst. Kursziel*:
44,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.560,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,16%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.073,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:46 ASML NV Buy UBS AG
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11:51 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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