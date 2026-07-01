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Lufthansa Aktie

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Lufthansa Sector Perform

19:01 Uhr
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,09 EUR -0,07 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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