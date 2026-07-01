Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,97 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
9,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
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|19:01
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
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|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research