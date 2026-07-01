ASML NV Aktie
Marktkap. 599,63 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Der Chipindustrie-Ausrüster sei Gewinner des KI-Booms und habe seinen Ausblick deutlich erhöht, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr guter Zahlen mit einigen Rekorden und anhaltend hoher Nachfrage erhöhte er seine Schätzungen spürbar./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Kaufen
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.593,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
1.599,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.083,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|15:41
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:21
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|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|ASML NV Outperform
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|15.07.26
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|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.