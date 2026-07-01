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Symbol ASMLF

DZ BANK

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16:26 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Der Chipindustrie-Ausrüster sei Gewinner des KI-Booms und habe seinen Ausblick deutlich erhöht, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts sehr guter Zahlen mit einigen Rekorden und anhaltend hoher Nachfrage erhöhte er seine Schätzungen spürbar./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Kaufen

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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1.593,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
1.599,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.083,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

15:41 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
13:46 ASML NV Buy UBS AG
13:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 ASML NV Outperform Bernstein Research
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