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SMA Solar Aktie

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65,70 EUR +2,15 EUR +3,38 %
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Marktkap. 2,15 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Deutsche Bank AG

SMA Solar Buy

13:21 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
65,70 EUR 2,15 EUR 3,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. "Die Sonne scheint wieder", schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Wechselrichterherstellers zum zweiten Quartal. Die Anlagestory werde attraktiver und Risiken würden sinken. Unter anderem das strukturelle Wachstum bei Batteriespeichern bilde eine starke Basis für eine Neubewertung./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,55 €		 Abst. Kursziel*:
16,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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30.06.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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