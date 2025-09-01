SMA Solar Aktie
Marktkap. 786,3 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar nach reduzierten Geschäftszielen von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Erneut eine erschreckende Gewinnwarnung", schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie, nachdem das Solarunternehmen die Prognose für 2025 zuletzt noch bestätigt habe. Die Restrukturierungsmaßnahmen müssten erweitert werden. Eine kurzfristige Verbesserung der Marktsituation sei nicht in Sicht./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
15,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
15,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|19:06
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:06
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
