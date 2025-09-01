DAX 23.487 -2,3%ESt50 5.291 -1,4%Top 10 Crypto 15,45 +1,3%Dow 45.141 -0,9%Nas 21.160 -1,4%Bitcoin 95.108 +2,1%Euro 1,1647 -0,5%Öl 69,12 +1,4%Gold 3.526 +1,4%
SMA Solar Aktie

Marktkap. 786,3 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar nach reduzierten Geschäftszielen von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Erneut eine erschreckende Gewinnwarnung", schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie, nachdem das Solarunternehmen die Prognose für 2025 zuletzt noch bestätigt habe. Die Restrukturierungsmaßnahmen müssten erweitert werden. Eine kurzfristige Verbesserung der Marktsituation sei nicht in Sicht./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Analysen zu SMA Solar AG

19:06 SMA Solar Verkaufen DZ BANK
08:01 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
11:31 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
18.08.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

