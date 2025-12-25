DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew -- DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen? Bitcoin-Rücksetzer im Herbst: Könnte sich jetzt ein langfristiger Einstieg lohnen?
Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr Energiekontor: Mit Rückenwind ins neue Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reckitt Benckiser Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
68,20 EUR -0,34 EUR -0,50 %
STU
63,36 CHF +0,26 CHF +0,42 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,11 Mrd. EUR

KGV 23,74 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M1W6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B24CGK77

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RBGPF

Bernstein Research

Reckitt Benckiser Outperform

09:06 Uhr
Reckitt Benckiser Outperform
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Plc
68,20 EUR -0,34 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Die Marktanteile von Reckitt hätten sich jüngst verbessert, der Konsumgüterhersteller verliere jedoch noch immer Marktanteile./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Outperform

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
65,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
59,98 £		 Abst. Kursziel*:
8,37%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Reckitt Benckiser Plc

09:06 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
25.11.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.09.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plc

finanzen.net FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Reckitt Benckiser-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Reckitt Benckiser von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100-Titel Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Reckitt Benckiser-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Reckitt Benckiser-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich fester
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 fällt
Zacks Is Reckitt Benckiser Group (RBGLY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Reckitt Benckiser Group PLC (RBGLY) Is Up 1.56% in One Week: What You Should Know
Zacks Reckitt Benckiser Group (RBGLY) Upgraded to Buy: Here's Why
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Reckitt Benckiser Group PLC (RBGLY) is a Great Choice
Zacks Reckitt Benckiser Group PLC (RBGLY) Is Up 11.73% in One Week: What You Should Know
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Reminds Investors with Losses on their Investment in Reckitt Benckiser Group Plc of Class Action Lawsuit and Upcoming Deadlines - RBGLY
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Reminds Investors with Losses on their Investment in Reckitt Benckiser Group Plc of Class Action Lawsuit and Upcoming Deadlines - RBGLY
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Reminds Investors with Losses on their Investment in Reckitt Benckiser Group Plc of Class Action Lawsuit and Upcoming Deadlines - RBGLY
RSS Feed
Reckitt Benckiser Plc zu myNews hinzufügen