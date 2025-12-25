Bernstein Research

Reckitt Benckiser Outperform

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Die Marktanteile von Reckitt hätten sich jüngst verbessert, der Konsumgüterhersteller verliere jedoch noch immer Marktanteile./bek/la

