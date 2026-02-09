DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,98 EUR -0,02 EUR -0,38 %
STU
4,55 CHF -0,03 CHF -0,55 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,49 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

13:16 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,98 EUR -0,02 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. In einem am Mittwoch vorliegenden offenen Brief an den neuen Finanzvorstand Jose Antonio Barrionuevo legte Analyst Alex Irving seine Überlegungen zu den richtigen Prioritäten für Barrionuevos Amtszeit bei der Airline-Holding dar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13:16 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 schwächelt am Montagmittag
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich im Plus
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 bewegt sich im Plus
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks Why Fast-paced Mover International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Trump Reportedly Set To Launch $12 Billion Critical Mineral Stockpile To Counter China: AAPL, GM, GOOG, BA In Focus
Zacks Q4 Earnings Ahead of the Bell: BA, UNH, GM & More
Zacks Should Value Investors Buy International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock?
Zacks IAG Closes Acquisition of Mines D'Or Orbec, Expands Portfolio
Zacks BA vs. RTX: Which Aerospace-Defense Stock Is a Smarter Option?
MotleyFool What Has BA Stock Done For Investors?
Zacks IAG or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen