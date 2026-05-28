Inditex Aktie
Marktkap. 165,17 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Equal Weight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
53,64 €
|Abst. Kursziel*:
4,40%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
53,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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