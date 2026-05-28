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Symbol IDEXF

Barclays Capital

Inditex Equal Weight

12:06 Uhr
Inditex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,86 EUR 0,18 EUR 0,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien der Spanier preisten ein anhaltend gutes Geschäft bereits ein, schrieb Matthew Clements am Freitag in seinem Ausblick auf die Ergebnisse des ersten Quartals am 3. Juni. Er rechnet mit einem Wachstum von 8 Prozent - die Markterwartung liege bei 9 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Equal Weight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
53,64 €		 Abst. Kursziel*:
4,40%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
53,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,97%
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

12:06 Inditex Equal Weight Barclays Capital
08:01 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Inditex Buy UBS AG
18.05.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
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