Inditex Aktie

42,39 EUR +0,04 EUR +0,09 %
STU
42,74 EUR -0,76 EUR -1,75 %
GVIE
Marktkap. 131,37 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Underperform

08:11 Uhr
Inditex Underperform
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
42,39 EUR 0,04 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,74 €		 Abst. Kursziel*:
0,61%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,44%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:11 Inditex Underperform RBC Capital Markets
18.08.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 Inditex Underperform RBC Capital Markets
14.07.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

