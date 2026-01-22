DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Inditex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Inditex Aktien-Sparplan
55,24 EUR +0,02 EUR +0,04 %
STU
55,50 EUR +0,02 EUR +0,04 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 172,83 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11873

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0148396007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IDEXF

Barclays Capital

Inditex Equal Weight

08:26 Uhr
Inditex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
55,24 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Equal Weight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
55,50 €		 Abst. Kursziel*:
-0,90%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
55,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,43%
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
12.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
12.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
18.12.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net Inditex-Investment im Blick EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, Rheinmetall, ThyssenKrupp Nucera, Douglas und Inditex.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Industria de Diseno Textil (IDEXY) This Year?
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) is a Solid Choice
Zacks 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) Is a Great Growth Stock
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen