Inditex Aktie
Marktkap. 172,83 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Equal Weight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
-0,90%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
55,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,43%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital