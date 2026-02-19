Bernstein Research

United Parcel Service Outperform

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC

