United Parcel Service Aktie
Marktkap. 83,76 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Zusammenfassung: United Parcel Service Outperform
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 128,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 115,54
|Abst. Kursziel*:
10,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 115,54
|Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
