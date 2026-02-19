DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.524 -0,1%Top 10 Crypto 8,7740 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.741 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,65 -0,4%Gold 5.007 +0,2%
Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
United Parcel Service Aktie

Marktkap. 83,76 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
Bernstein Research

United Parcel Service Outperform

08:06 Uhr
United Parcel Service Outperform
United Parcel Service Inc. (UPS)
98,13 EUR 0,16 EUR 0,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Outperform

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 128,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 115,54		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 115,54		 Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 113,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

08:06 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
28.01.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 United Parcel Service Buy UBS AG
mehr Analysen

