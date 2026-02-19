DAX 25.102 +0,2%ESt50 6.082 +0,4%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,6270 +1,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 56.936 +0,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,46 -0,7%Gold 5.042 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow leichter erwartet -- DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Diginex-Aktie springt an: Vereinbarung mit Resulticks - Eckpunkte für potenzielle Fusion stehen fest Diginex-Aktie springt an: Vereinbarung mit Resulticks - Eckpunkte für potenzielle Fusion stehen fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
174,12 EUR +6,76 EUR +4,04 %
STU
159,09 CHF +6,37 CHF +4,17 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,86 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Barclays Capital

Air Liquide Overweight

14:56 Uhr
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
174,12 EUR 6,76 EUR 4,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air Liquide nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Gasekonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und im Schlussquartal eine leichte Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Alex Sloane am Freitag. Neu sei gewesen, dass die Franzosen nun auch im kommenden Jahr - so wie bisher nur für 2026 - eine Margensteigerung um einen Prozentpunkt anstrebten./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Overweight

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
173,96 €		 Abst. Kursziel*:
12,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
174,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

14:56 Air Liquide Overweight Barclays Capital
11:51 Air Liquide Buy UBS AG
11:46 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09:41 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

dpa-afx Margenziel angehoben Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Air Liquide-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Air Liquide-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen