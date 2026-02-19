Air Liquide Aktie
Marktkap. 96,86 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air Liquide nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Gasekonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und im Schlussquartal eine leichte Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Alex Sloane am Freitag. Neu sei gewesen, dass die Franzosen nun auch im kommenden Jahr - so wie bisher nur für 2026 - eine Margensteigerung um einen Prozentpunkt anstrebten./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Overweight
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
173,96 €
|Abst. Kursziel*:
12,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
174,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
