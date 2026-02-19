Barclays Capital

Air Liquide Overweight

14:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air Liquide nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Gasekonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und im Schlussquartal eine leichte Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Alex Sloane am Freitag. Neu sei gewesen, dass die Franzosen nun auch im kommenden Jahr - so wie bisher nur für 2026 - eine Margensteigerung um einen Prozentpunkt anstrebten./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT

