Brenntag Aktie
Marktkap. 8,75 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht des Chemikalienhändlers./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,32 €
|Abst. Kursziel*:
9,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,87%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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