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Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Buy

09:41 Uhr
Brenntag SE Buy
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Brenntag SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht des Chemikalienhändlers./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,32 €		 Abst. Kursziel*:
9,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,87%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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