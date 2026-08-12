TUI Aktie
Marktkap. 3,74 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, die Prognosen habe der Reiseveranstalter aber bestätigt, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vergangene Quartal sei von geopolitischen Ereignissen schwer gezeichnet worden./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,17 €
|Abst. Kursziel*:
46,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,12%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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