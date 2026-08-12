Warburg Research

JENOPTIK Buy

10:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der rekordhohe Auftragsbestand im soliden zweiten Quartal untermauere die zunehmende Wachstumsdynamik des Technologieunternehmens, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage aus dem Halbleitersektor bleibe der entscheidende Wachstumsmotor. Schaumann erhöhte seine Schätzungen für 2027/28 moderat./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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