JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der rekordhohe Auftragsbestand im soliden zweiten Quartal untermauere die zunehmende Wachstumsdynamik des Technologieunternehmens, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage aus dem Halbleitersektor bleibe der entscheidende Wachstumsmotor. Schaumann erhöhte seine Schätzungen für 2027/28 moderat./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,36 €
|Abst. Kursziel*:
18,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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