DAX 26.481 +0,3%ESt50 6.559 +0,1%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3345 +2,1%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,25 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
Douglas-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und rote Zahlen Douglas-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und rote Zahlen
INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich INDUS-Aktie fester: Gewinn verdoppelt - Auftragseingang steigt deutlich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JENOPTIK Aktie

Kaufen
Verkaufen
JENOPTIK Aktien-Sparplan
40,68 EUR +1,14 EUR +2,88 %
STU
finanzen.net zero
JENOPTIK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,23 Mrd. EUR

KGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

AI Analyse

UBS AG

JENOPTIK Neutral

11:56 Uhr
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
40,68 EUR 1,14 EUR 2,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Zulieferers der Halbleiterbranche übertreffe die Konsensschätzung um 15 Prozent, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick nach vorn auf Wachstum und Profitabilität seien die Jenaer optimistischer geworden./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,28 €		 Abst. Kursziel*:
-26,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
40,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,48%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

13:16 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
11:56 JENOPTIK Neutral UBS AG
09:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net Gewinnplus JENOPTIK-Aktie schnellt hoch: Mehr Zuversicht für 2026 nach starkem Quartal JENOPTIK-Aktie schnellt hoch: Mehr Zuversicht für 2026 nach starkem Quartal
dpa-afx ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026
TraderFox Stocks in Action: ThyssenKrupp Nucera, JENOPTIK, Vestas, TUI und TKMS.
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen
finanzen.net TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochmittag nordwärts
dpa-afx ROUNDUP/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird etwas optimistischer für 2026
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
JENOPTIK AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.