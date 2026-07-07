JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Zulieferers der Halbleiterbranche übertreffe die Konsensschätzung um 15 Prozent, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick nach vorn auf Wachstum und Profitabilität seien die Jenaer optimistischer geworden./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,28 €
|Abst. Kursziel*:
-26,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,48%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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