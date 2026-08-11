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Stellantis Aktie

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Stellantis Sector Perform

10:26 Uhr
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
4,72 EUR 0,00 EUR -0,01%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einem Treffen mit dem Management von 7 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es könne noch einige Zeit dauern, bis der Autokonzern die Früchte des Sanierungsplans ernte, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,73 €		 Abst. Kursziel*:
5,79%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
4,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,92%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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