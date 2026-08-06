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Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Underperform

11:51 Uhr
Stellantis Underperform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Stephen Reitman hält trotz der klaren Kursschwäche im Jahr 2026 noch nicht alles für eingepreist, wie er am Freitag schrieb. Er sieht vor allem noch deutliche Risiken für die Markterwartungen./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Underperform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
4,72 €		 Abst. Kursziel*:
-15,21%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,17%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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