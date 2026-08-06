Stellantis Aktie
Marktkap. 14,19 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Stephen Reitman hält trotz der klaren Kursschwäche im Jahr 2026 noch nicht alles für eingepreist, wie er am Freitag schrieb. Er sieht vor allem noch deutliche Risiken für die Markterwartungen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Underperform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
4,72 €
|Abst. Kursziel*:
-15,21%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
4,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,17%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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