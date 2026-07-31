Stellantis Aktie
Marktkap. 14,36 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 5,80 Euro gesenkt. In einem sich verbessernden Geschäftsumfeld mache der Automobilhersteller zu wenige Fortschritte, schrieb Patrick Hummel in einer Studie am Montag. Was bei höheren abgesetzten Volumina am Ende unten ankomme, sei erstaunlich wenig. Höhere Lagerbestände bei Händlern erfordere entweder Produktionskürzungen oder Kaufanreize./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,15 €
|Abst. Kursziel*:
12,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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