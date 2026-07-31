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ISIN NL00150001Q9

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Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Neutral

10:41 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
5,08 EUR 0,08 EUR 1,50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 5,80 Euro gesenkt. In einem sich verbessernden Geschäftsumfeld mache der Automobilhersteller zu wenige Fortschritte, schrieb Patrick Hummel in einer Studie am Montag. Was bei höheren abgesetzten Volumina am Ende unten ankomme, sei erstaunlich wenig. Höhere Lagerbestände bei Händlern erfordere entweder Produktionskürzungen oder Kaufanreize./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,15 €		 Abst. Kursziel*:
12,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.07.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
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