BP Aktie
Marktkap. 99,63 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria attestierte dem Öl- und Gaskonzern ein starkes Quartal. So liege das Nettoergebnis über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Jede Geschäftseinheit haben die Markterwartungen übertroffen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Outperform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,60 £
|Abst. Kursziel*:
24,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,60 £
|Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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