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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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42,18 EUR +0,78 EUR +1,88 %
STU
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Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 11,03 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
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WKN 578580

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Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

10:41 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,18 EUR 0,78 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
44,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
42,12 €		 Abst. Kursziel*:
5,65%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
42,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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