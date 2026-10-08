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Symbol FMCQF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

13:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem etwas überraschenden Führungswechsel gehe eine starke und respektierte Managerin von Bord, die den Dialysekonzern durch sehr schwierige Zeiten geführt habe, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,05 €		 Abst. Kursziel*:
7,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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