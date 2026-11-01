Prosus Aktie
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Marktkap. 68,74 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft habe die Konsensschätzung übertroffen, das operative Ergebnis (aEbitda) sei hingegen schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,75 €
|Abst. Kursziel*:
131,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
133,27%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.