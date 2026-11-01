HSBC Aktie
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Marktkap. 260,75 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
AI Analyse
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1325 auf 1475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms schrieb in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie seine Bewertungen für Banken in Großbritannien, Irland sowie für die spanischen Banken mit globaler Ausrichtung bis zum Geschäftsjahr 2028 fort und diskontierte diese um ein Jahr zurück. Dies entspreche der Vorgehensweise im übrigen Sektor, erklärte er und passte zudem seine Schätzungen aus unterschiedlichen Gründen geringfügig an./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
14,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
14,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,05 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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