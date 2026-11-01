Sanofi Aktie
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Marktkap. 101,2 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Das Investoren-Feedback zum Interesse des Pharmakonzerns am US-Biotechunternehmen Insmed falle durchwachsen aus, schrieb Matthew Weston am Dienstagmorgen zu den Spekulationen am Vortag. Den Optimisten gefielen die strategische Logik und der längerfristige Gewinnbeitrag (EPS). Dagegen machten sich die Pessimisten Sorgen wegen des Klumpenrisikos durch die Konzentration der für Zukäufe verfügbaren Mittel sowie der Gefahren für das Kreditrating der Franzosen. Beide Sichtweisen hätten ihre Berechtigung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,24 €
|Abst. Kursziel*:
-2,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
90,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
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|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
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