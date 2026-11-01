Bayer Aktie
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Marktkap. 52,42 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
AI Analyse
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im US-Bundesstaat Missouri sollte alle derzeitigen und künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) beilegen und die Zahlungen des Unternehmens auf 7,25 Milliarden US-Dollar begrenzen, was positiv zu werten sei, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der weiterhin möglichen Einzelklagen halte Bayer für überschaubar./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,54 €
|Abst. Kursziel*:
25,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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