Zalando Aktie
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Marktkap. 6,9 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
AI Analyse
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Im Modeeinzelhandel auf dem europäischen Festland habe er zuletzt eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel beobachtet, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Cashflow übertreffen, fürchtet jedoch aufgrund höherer Kosten und Werbeaktivitäten Margendruck in der Branche. Zu seinen Top-Empfehlungen gehört Zalando, während ihm die Bewertung unter anderem von H&M auf dem aktuellen Niveau als recht hoch erscheint./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,22 €
|Abst. Kursziel*:
6,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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