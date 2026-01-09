DAX 25.377 +0,5%ESt50 5.999 +0,0%MSCI World 4.515 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.676 -0,6%Euro 1,1683 +0,4%Öl 62,97 -0,1%Gold 4.583 +1,6%
Zalando Underperform
BYD-Aktie gefragt: E-Autobauer hat wohl neue Submarke für Fahrdienste gegründet BYD-Aktie gefragt: E-Autobauer hat wohl neue Submarke für Fahrdienste gegründet
Zalando Aktie

25,60 EUR +0,65 EUR +2,61 %
STU
Marktkap. 6,47 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

Bernstein Research

10:36 Uhr
Zalando
25,60 EUR 0,65 EUR 2,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst William Woods bleibt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vorsichtig für die Einzelhandelsbranche, was die Verbrauchernachfrage in ganz Europa betrifft. Er bevorzugt weiterhin defensive Unternehmen sowie solche mit günstigen geografischen Schwerpunkten, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
25,38 €		 Abst. Kursziel*:
-9,38%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
25,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,16%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

10:36 Zalando Underperform Bernstein Research
08:16 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

