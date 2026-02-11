DAX 25.196 +1,4%ESt50 6.083 +0,8%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6980 +1,8%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.137 +1,3%Euro 1,1882 +0,0%Öl 69,08 -0,8%Gold 5.076 -0,2%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

UBS AG

Carl Zeiss Meditec Neutral

13:51 Uhr
Carl Zeiss Meditec Neutral
Carl Zeiss Meditec AG
26,28 EUR -1,40 EUR -5,06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnik-Unternehmens habe die Konsensschätzung hingegen um satte 60 Prozent verfehlt. Der Experte betonte zudem, dass es noch immer keinen Jahresausblick des Unternehmens gebe./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

