Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

10:36 Uhr
Carl Zeiss Meditec Outperform
Carl Zeiss Meditec AG
40,74 EUR -0,50 EUR -1,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50,55 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,55 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,18 €		 Abst. Kursziel*:
22,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,08%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:36 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Montagnachmittag
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Montagmittag südwärts
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Freitagmittag im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: So performt der TecDAX mittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec closes fiscal year 2024/25 with solid growth in revenue and slight increase in EBITA
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Termination of Maximilian Foerst’s Executive Board mandate as of 31 December 2025 and interim assumption of the CEO role by Andreas Pecher as of 1 January 2026
