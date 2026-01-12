Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50,55 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,55 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,18 €
|Abst. Kursziel*:
22,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,08%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:36
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets