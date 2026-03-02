DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 50,59 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,58 €
|Abst. Kursziel*:
-8,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
45,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,33%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
