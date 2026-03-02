DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

45,86 EUR -2,44 EUR -5,05 %
STU
Marktkap. 50,59 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

UBS AG

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

13:51 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,86 EUR -2,44 EUR -5,05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,58 €		 Abst. Kursziel*:
-8,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,33%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

15:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight Barclays Capital
13:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
10:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
09:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: LEG Immobilien, Merck KGaA, GFT Technologies, DHL Group Stocks in Action: LEG Immobilien, Merck KGaA, GFT Technologies, DHL Group
finanzen.net DHL-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose übertroffen - 2026 weiteres Ergebniswachstum erwartet
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag ins Minus
EQS Group EQS-News: Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission (in der jeweils gültigen Fassung)
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Post AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
