HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen, aber der Ausblick sei vorsichtig, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/&mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
46,50 €
|Abst. Kursziel*:
-7,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
46,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,76%
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|09:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
