Einigung erzielt

Hebt die Novo Nordisk-Aktie jetzt ab? Pharmakonzern und Hims & Hers beenden Streit und arbeiten zusammmen

07.03.26 16:38 Uhr
In einer überraschenden Kehrtwende haben Novo Nordisk und Hims & Hers Health ihren öffentlich ausgetragenen Konflikt beigelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
13,24 EUR -0,67 EUR -4,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
32,94 EUR -0,59 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Novo Nordisk und Hims & Hers legen Konflikt bei
• Bloomberg: Wegovy soll über Telemedizinplattform verkauft werden
• Aktien im Blick

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, planen die beiden Unternehmen eine offizielle Partnerschaft, um Medikamente zur Gewichtsreduktion künftig gemeinsam über die Plattform von Hims & Hers zu vertreiben. Diese Einigung markiert das Ende einer erbitterten Fehde um Patentrechte und die Vermarktung von Nachahmerpräparaten, die erst im Februar 2026 in einer Klage von Novo Nordisk gipfelte.

Das Ende einer juristischen Eskalation

Noch vor wenigen Wochen standen sich die Unternehmen feindlich gegenüber. Novo Nordisk, der Hersteller des Blockbuster-Medikaments Wegovy, hatte Hims & Hers wegen Patentverletzungen verklagt. Auslöser war die Vermarktung einer deutlich günstigeren Version der neuen Abnehmpille von Novo Nordisk durch den US-Telemedizin-Anbieter für lediglich 49 US-Dollar. Novo Nordisk warf dem Unternehmen vor, den Wirkstoff Semaglutid unrechtmäßig zu nutzen und Patienten durch nicht von der FDA zugelassene Kopien zu gefährden. Hims & Hers wiederum kritisierte die Klage als Angriff auf den Zugang amerikanischer Patienten zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung. Mit der nun bevorstehenden Partnerschaft, die dem Bericht zufolge bereits am Montag offiziell verkündet werden könnte, entscheiden sich beide Akteure für eine Kooperation statt für eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung.

Gemeinsame Vermarktung statt Konkurrenzkampf

Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Novo Nordisk seine zugelassenen Adipositas-Präparate - allen voran Wegovy - direkt über die Online-Plattform von Hims & Hers verfügbar macht. Für Hims & Hers bedeutet dies eine existenzielle Absicherung ihres Geschäftsmodells im Bereich der Gewichtsabnahme. Zuvor profitierte das Unternehmen von gesetzlichen Ausnahmeregelungen, die die Herstellung von Ersatzpräparaten während offizieller Lieferengpässe erlaubten. Da die US-Gesundheitsbehörde FDA die Engpässe für Semaglutid jedoch für beendet erklärt hatte, geriet das Geschäftsmodell mit den günstigen Kopien unter massiven rechtlichen Druck. Durch die Partnerschaft erhält Hims & Hers nun offiziellen Zugang zu den Markenprodukten und kann diese legal in seinem Direktvertriebskanal anbieten.

Auswirkungen auf den Markt und die Aktionäre

Die Nachricht über die Einigung löste an den Finanzmärkten eine sofortige Reaktion aus. Die Aktie von Hims & Hers verzeichnete im nachbörslichen Handel an der NYSE einen Kurssprung von 39 Prozent, da Investoren die Partnerschaft als Validierung des Unternehmens und als Sicherung künftiger Umsätze werten. Ob auch die Novo Nordisk-Aktie am Montag anziehen wird, bleibt abzuwarten.

Für Novo Nordisk bietet die Kooperation die Chance, die eigene Marktpräsenz weiter auszubauen und Patienten, die bisher auf günstigere Nachahmerprodukte ausgewichen waren, zurück zum Originalpräparat zu führen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

