Nach Pharma-Deal

Die Hims & Hers-Aktie hat in dieser Woche kräftig zugelegt. Auslöser war eine Einigung im Rechtsstreit mit Novo Nordisk. Nun gerät die Rally jedoch ins Stocken.

• Hims & Hers-Aktie steigt innerhalb weniger Tage deutlich

• Einigung mit Novo Nordisk: Vertrieb von Wegovy und Ozempic über die Plattform ab Ende März

• Neues Vorteilsprogramm für Abonnenten sowie personelle Verstärkung im Management



Hims & Hers-Aktie im Fokus

Die Hims & Hers-Aktie steht am Donnerstag nachwievor im Blick. Am Montag konnten die Anteilsscheine nach positiven Nachrichten zum Rechtsstreit mit Novo Nordisk an der NYSE letztlich um 42,99 Prozent auf 19,29 US-Dollar zulegen. Am Dienstag ging es schließlich um weitere 2,44 Prozent auf 19,76 US-Dollar hoch. Und zur Wochenmitte setzte sich die Gewinnserie mit einem zweistelligen Plus von 10,27 Prozent auf 27,15 US-Dollar fort. Damit hatten die Aktien in dieser Woche bis zum Handelsschluss am Mittwoch bereits um rund 75 Prozent zugelegt. Am Donnerstag pausiert die Rally jedoch nach vorbörslich noch deutlichen Gewinnen: Die Aktie notiert zeitweise 3,13 Prozent tiefer bei 25,04 US-Dollar. Derweil notiert die Novo Nordisk-Aktie in Dänemark marginale 0,04 Prozent höher bei 249,90 DKK.

Novo Nordisk-Klage gegen Hims & Hers

Noch vor wenigen Wochen hatte Novo Nordisk Hims & Hers wegen Patentverletzungen verklagt. Hintergrund war, dass Hims & Hers eine deutlich preisgünstigere Variante der neuen Abnehmpille von Novo Nordisk für 49 US-Dollar anbot. Nach Darstellung von Novo Nordisk nutzte das Unternehmen dabei unrechtmäßig den Wirkstoff Semaglutide. Zudem warnte der Konzern, Patienten könnten durch Kopien, die nicht von der U.S. Food and Drug Administration zugelassen seien, gefährdet werden. Hims & Hers wies die Vorwürfe zurück und kritisierte die Klage scharf. Das Unternehmen argumentierte, der Schritt ziele darauf ab, den Zugang von Patienten in den USA zu bezahlbarer medizinischer Versorgung einzuschränken.

Einigung im Rechtsstreit

Der zuvor ausgetragene Rechtsstreit zwischen Novo Nordisk und Hims & Hers ist inzwischen beigelegt worden. Künftig arbeiten beide Unternehmen beim Vertrieb von Abnehmmedikamenten zusammen.

Nach Angaben von Novo Nordisk erhält Hims & Hers ab Ende März Zugang zu den Präparaten Wegovy - sowohl als Injektion als auch in Tablettenform - sowie zu dem Diabetesmedikament Ozempic. Die Medikamente sollen über die Plattform des Telemedizinanbieters zu den von Novo Nordisk festgelegten Selbstzahlerpreisen angeboten werden.

Im Gegenzug verpflichtet sich Hims & Hers laut Novo Nordisk, keine nachgemischten Varianten von GLP-1-Arzneien mehr zu bewerben. Zu dieser Medikamentenklasse gehören auch Wegovy und Ozempic.

Weitere Neuigkeiten

Am Dienstag präsentierte Hims & Hers außerdem Hims & Hers Benefits - ein neues Programm mit Gesundheits- und Wellness-Rabatten für Abonnenten. "Dies ist erst der Anfang eines umfassenderen Vorteilsprogramms, das ganzheitliche Gesundheitsversorgung für Abonnenten zugänglicher und erschwinglicher machen wird.", heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Am selben Tag meldete Hims & Hers außerdem noch eine personelle Veränderung. Das Unternehmen gab die Ernennung von Kathryn Beiser zum Chief Communications Officer (CCO) bekannt. Sie wird künftig für die externe und interne Kommunikation des Unternehmens leiten.

