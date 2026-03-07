DAX 23.273 -1,4%ESt50 5.638 -1,4%MSCI World 4.359 -1,1%Top 10 Crypto 9,0590 +4,5%Nas 22.290 -0,4%Bitcoin 59.979 +4,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 103,2 +10,5%Gold 5.108 +0,1%
Novo Nordisk Aktie

33,91 EUR +0,77 EUR +2,31 %
STU
33,56 EUR +0,71 EUR +2,16 %
GVIE
Marktkap. 147,46 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

15:41 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
33,91 EUR 0,77 EUR 2,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
320,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

06.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
03.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Einigung erzielt Novo Nordisk-Aktie im Plus: Streit mit Hims & Hers beendet - Zusammenarbeit geplant - Hims & Hers-Aktie +41 Prozent Novo Nordisk-Aktie im Plus: Streit mit Hims & Hers beendet - Zusammenarbeit geplant - Hims & Hers-Aktie +41 Prozent
finanzen.net Analysten sehen für Novo Nordisk-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie schwächer: Massive Investition in Irland - Mehr Kapazitäten für GLP-1-Produkte
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie verliert weiter: Preissenkungen und enttäuschende Studiendaten belasten
finanzen.net Zuversicht in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50
Benzinga Hims &amp; Hers, Novo Nordisk Weight-Loss Drug Deal Ends Legal Feud, Stock Soars
MarketWatch Hims & Hers’ stock rockets as weight-loss-drug dispute with Novo Nordisk ends
MotleyFool Better Weight Loss Stock: Novo Nordisk Vs. Amgen
Benzinga Novo Nordisk And Hims &amp; Hers End Bitter Legal Feud With Surprise Weight-Loss Drug Deal: Report
MotleyFool Down but Not Out: Is Novo Nordisk a Conditional Buy as Eli Lilly Leads the GLP‑1 Market?
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Benzinga Roche&#39;s Obesity Drug Shows Promise But Trails GLP-1 Giants Novo Nordisk, Eli Lilly
MotleyFool Why I'm Not Worried About Novo Nordisk Stock
