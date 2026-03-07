Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 147,46 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
320,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.