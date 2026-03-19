TotalEnergies Aktie
Marktkap. 161,48 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rückzug aus zwei Offshore-Windprojekten in den USA gegen Kompensation sei ein positiver Ausgang für die Franzosen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Die Investitionen in den USA dürften nun im Gegenzug nicht deutlich steigen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
76,42 €
|Abst. Kursziel*:
11,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
76,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,95%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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