DAX 22.414 -1,1%ESt50 5.520 -1,0%MSCI World 4.261 -0,4%Top 10 Crypto 9,3370 -1,2%Nas 21.809 -0,6%Bitcoin 61.022 +0,0%Euro 1,1575 -0,4%Öl 103,6 +3,6%Gold 4.362 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Ölpreise steigen erneut -- ApolIo Global, Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit moderaten Abgaben: Britische Politik fordert sofortigen Stopp von FCA-Deal Palantir-Aktie mit moderaten Abgaben: Britische Politik fordert sofortigen Stopp von FCA-Deal
Apollo Global-Aktie unter Druck: Massive Rücknahmewelle löst Liquiditätsbremse aus - Gundlach sieht "erste Risse" Apollo Global-Aktie unter Druck: Massive Rücknahmewelle löst Liquiditätsbremse aus - Gundlach sieht "erste Risse"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
76,61 EUR +0,34 EUR +0,45 %
STU
88,96 USD -0,22 USD -0,24 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 161,48 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

13:56 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
76,61 EUR 0,34 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rückzug aus zwei Offshore-Windprojekten in den USA gegen Kompensation sei ein positiver Ausgang für die Franzosen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Die Investitionen in den USA dürften nun im Gegenzug nicht deutlich steigen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
76,42 €		 Abst. Kursziel*:
11,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
76,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,95%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:56 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones Strategiewechsel TotalEnergies-Aktie etwas leichter: Engagement bei US-Windkraft auf See beendet - auch Equinor & Ørsted im Blick TotalEnergies-Aktie etwas leichter: Engagement bei US-Windkraft auf See beendet - auch Equinor & Ørsted im Blick
TraderFox TotalEnergies: Der Spagat zwischen Öl-Gigant und Strom-Pionier
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones TotalEnergies-Aktie etwas fester: Produktion in Katar und im Irak eingestellt
finanzen.net Aktien von Shell und BP im Aufwind - Ölpreis nahe 100 Dollar stützt Energiewerte
dpa-afx TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
Benzinga TotalEnergies Dumps US Wind Projects, Doubles Down On Gas Bets
reNEWS TotalEnergies exits US offshore wind projects
EN, TOTAL United States: TotalEnergies Signs Agreements with U.S. Department of Interior to End its U.S. Offshore Wind Projects
EN, TOTAL Belgium: TotalEnergies and Holcim inaugurate Europe’s largest floating solar power plant dedicated to self-consumption
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Merck, TotalEnergies and Union Pacific
Benzinga France&#39;s Advanced Plastic Recycling Era Begins With TotalEnergies
EN, TOTAL Grandpuits Zero-crude Platform: TotalEnergies Starts Production at France’s First Advanced Plastics Recycling Plant
Zacks Top Analyst Reports for Merck, TotalEnergies & Union Pacific
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen